Giordania | le nozze da fiaba della principessa Iman

(Di lunedì 13 marzo 2023) Domenica 12 marzo si è svolto uno degli eventi più importanti dell’anno per la Casa Reale di: il matrimonioImam con il suo fidanzato, il finanziere Jameel Alexander Thermiotis. Il Palazzo del re Abdullah, situato a nell’esclusivo quartiere di Amman, ha ospitato la cerimonia da. All’evento erano presenti anche volti noti delle monarchie europee. La corte Hascemita ha avviato la diretta dellesui canali socialCasa Reale. Anche la televisione locale giordana ha avuto la possibilità di trasmettere la cerimonia, seguita dalla popolazione locale. La cerimonia ha avuto inizio alle 18:00 (ora giordana) e si è svolta alla presenza di molti famigliari e amicicoppia. In primo luogo, re Abdullah e sua moglie, la regina Rania ...

Per l'occasione, la regina Rania diha postato sul suo canale Instagram un post di auguri dedicato alla figlia, convolata a: "Iman, prego che il prossimo capitolo della tua vita ti ...Un numero ristretto di ospiti, la scelta di celebrare lenel giardino del Palazzo reale, e un abito di cui non si conosce ancora lo stilista. Iman dinon ha voluto fare le cose in ...Semplicemente regale. Si può descrivere così lo stile della principessa Iman diconvolata acon il fidanzato venezuelano di origine greca Jameel Alexander Thermiotis . Non si conosce ancora l'artefice dell'abito scelto dalla secondogenita di re Abdullah II e la ...

La Principessa ha sposato il fidanzato nel giardino del Palazzo Reale, con un abito elegante e minimal che fa sognare tra pizzi e trasparenze ...La principessa Iman di Giordania si prepara per il suo matrimonio. Ecco cosa ha fatto al suo addio al nubilato.