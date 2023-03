Giochi del Mediterraneo: “Taranto 2026 a rischio per i ritardi del governo” Comitato orhanizzatore (Di lunedì 13 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comitato organizzatore di Taranto 2026: Il Comitato Organizzatore TA2026 è costituito dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dal CONI e dal governo italiano. E’ stato costituito nel giugno 2020 dopo l’assegnazione dei Giochi a Taranto avvenuta il 30 agosto 2019 a Patrasso. Il Comune di Taranto con il supporto fondamentale della Regione Puglia ha predisposto il dossier di candidatura che contiene già un programma sportivo per lo svolgimento dei Giochi e un masterplan in cui sono stati individuati gli impianti sportivi necessari sulla base di criteri di sostenibilità (il 90% sono impianti già esistenti da ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalorganizzatore di: IlOrganizzatore TAè costituito dal Comune di, dalla Provincia di, dalla Regione Puglia, dal CONI e dalitaliano. E’ stato costituito nel giugno 2020 dopo l’assegnazione deiavvenuta il 30 agosto 2019 a Patrasso. Il Comune dicon il supporto fondamentale della Regione Puglia ha predisposto il dossier di candidatura che contiene già un programma sportivo per lo svolgimento deie un masterplan in cui sono stati individuati gli impianti sportivi necessari sulla base di criteri di sostenibilità (il 90% sono impianti già esistenti da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GonzoRambow : No agli atleti russi alle olimpiadi perbacco ! Adoro i giochi della Nato ! E come erano belle le olimpiadi del 193… - Smashdevil_19 : @MalditoDi0 Era uno dei miei giochi preferiti, sicuramente top 10. Rigiocato adesso certe cose mi han fatto proprio… - servizialbatros : RT @Wondercri1982: Tragedia in una scuola: un membro del personale muore dopo un attacco di cuore in un parco giochi Una scuola è oggi in l… - Stavrogin1977 : RT @ardigiorgio: Da giorni chiedevo a raffaele fitto e Andrea abodi di commissariare i giochi del mediterraneo. Ieri è arrivata la prima r… - Anastas80982768 : Con sti giochi del cavolo volete vedere che Daniele bacia Nikita o succede altro bastaaaaa #oriele e cmq anche se a… -