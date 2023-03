Gigi D’Alessio: “Nuovo matrimonio? Non lo escludo. Per scudetto concerto gratis” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei volentieri”. Questo il regalo che Gigi D’Alessio intende donare alla sua Napoli, se la squadra di Mister Spalletti dovesse vincere il campionato e portare a casa il terzo scudetto. Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al Messaggero, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 marzo 2023) “Se tutto va come deve andare, il 4 giugno unper la mia città lo farei volentieri”. Questo il regalo cheintende donare alla sua Napoli, se la squadra di Mister Spalletti dovesse vincere il campionato e portare a casa il terzo. Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al Messaggero, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

