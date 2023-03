Gigi D’Alessio non si accoda al coro dei veleni: «A Giorgia Meloni canterei “Non mollare mai”» (Di lunedì 13 marzo 2023) Non si è mai tirato indietro, Gigi D’Alessio. Nei primi anni della sua carriera ha dovuto subire un inaccettabile ostracismo da parte di certi critici radical chic. Non gli perdonavano la “leggerezza”. O meglio, il mancato impegno che sarebbe servito per mettergli un’etichetta politicamente corretta. Ma avuto la forza di andare avanti, forte di una preparazione musicale notevole e di un esercito di fan che andava via via irrobustendosi. E ora sta godendo un periodo felice, sia per i suoi successi sia per i successi del figlio Luca, noto come LDA, che ha conquistato consensi su consensi ad Amici e al Festival di Sanremo. Gigi D’Alessio e la “dedica canora” a Giorgia Meloni In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero parla un po’ di tutto. Non manca una simpatica parentesi per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Non si è mai tirato indietro,. Nei primi anni della sua carriera ha dovuto subire un inaccettabile ostracismo da parte di certi critici radical chic. Non gli perdonavano la “leggerezza”. O meglio, il mancato impegno che sarebbe servito per mettergli un’etichetta politicamente corretta. Ma avuto la forza di andare avanti, forte di una preparazione musicale notevole e di un esercito di fan che andava via via irrobustendosi. E ora sta godendo un periodo felice, sia per i suoi successi sia per i successi del figlio Luca, noto come LDA, che ha conquistato consensi su consensi ad Amici e al Festival di Sanremo.e la “dedica canora” aIn una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero parla un po’ di tutto. Non manca una simpatica parentesi per ...

