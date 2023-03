Gigi D’Alessio: “Mai stato un put**niere. Non devo chiedere scusa a nessuna delle mie ex” (Di lunedì 13 marzo 2023) A 14 anni dall’uscita della sua biografia “Questo sono io”, Gigi D’Alessio è pronto per un film sulla sua vita. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 13 marzo 2023) A 14 anni dall’uscita della sua biografia “Questo sono io”,è pronto per un film sulla sua vita. Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimi67800727 : RT @SecolodItalia1: Gigi D’Alessio non si accoda al coro dei veleni: «A Giorgia Meloni canterei “Non mollare mai”» - rolandoroccando : RT @SecolodItalia1: Gigi D’Alessio non si accoda al coro dei veleni: «A Giorgia Meloni canterei “Non mollare mai”» - MarilisaPomella : RT @SecolodItalia1: Gigi D’Alessio non si accoda al coro dei veleni: «A Giorgia Meloni canterei “Non mollare mai”» - Ch0i_Sxn : gigi d’alessio è meglio di tutti voi - sonoaeri : @Ch0i_Sxn gigi d'alessio è meglio di tutti voi -

Gigi D'Alessio, rivelazione clamorosa: "Non sono un putt***, ma..." Gigi D'Alessio ha avuto e ha una brillante carriera artistica e la sua vita sentimentale è stata altrettanto 'ricca'. In una intervista a Il Messaggero, il cantante napoletano ha parlato delle sue tre ... Anna Tatangelo: ''La psicoterapia è stata fondamentale per me''. Ecco perché L'ex di Gigi D'Alessio , da cui ha avuto il suo unico figlio Andrea, 13 anni, solitamente molto riservata e gelosa della sua privacy, stavolta di mette a nudo con i follower. A chi le domanda: "... Gigi D'Alessio: '5 figli da 3 donne ma non sono put****ere. Farei Sanremo' Vita privata, carriera e non solo. Gigi D'Alessio ha affrontato tantissimi argomenti parlando della sua famiglia ma anche di lavoro. Diretto e onesto come ci ha sempre abituato. Gigi D'Alessio non si nasconde a Il Messaggero racconta ... ha avuto e ha una brillante carriera artistica e la sua vita sentimentale è stata altrettanto 'ricca'. In una intervista a Il Messaggero, il cantante napoletano ha parlato delle sue tre ...L'ex di, da cui ha avuto il suo unico figlio Andrea, 13 anni, solitamente molto riservata e gelosa della sua privacy, stavolta di mette a nudo con i follower. A chi le domanda: "...Vita privata, carriera e non solo.ha affrontato tantissimi argomenti parlando della sua famiglia ma anche di lavoro. Diretto e onesto come ci ha sempre abituato.non si nasconde a Il Messaggero racconta ... Gigi D'Alessio: «Donne Non devo chiedere scusa a nessuna. Ma con i figli ho sbagliato. Un concerto per lo scu ilmessaggero.it