Gigafactory a Termoli | confermata la produzione dal 2026

, ecco i numeri Lo stabilimento impiegherà fino a 1.800 addetti , il finanziamento, non ancora deliberato da Bruxelles, è comunque approvato dal Governo italiano. La produzione ...Le batterie per gli EV nasceranno in Molise La nuovadinascerà all'interno di una fabbrica del gruppo già esistente, con l'azienda che provvederà alla conversione del sito, che ...Sul futuro delladii sindacati chiedono che si apra un tavolo che coinvolga anche il governo e direttamente Stellantis, uno dei soci della joint venture, la Acc , che realizzerà l'investimento in ...

Gigafactory Termoli, confermato l'avvio della produzione di batterie dal 2026 - Quattroruote.it Quattroruote

La prima gigafactory italiana è stata ufficialmente “approvata”. La produzione di batterie nello stabilimento di Termoli inizierà nel 2026, tra poco più di due anni. La fabbrica molisana, dal 1972 not ...TERMOLI – I vertici di ACC hanno incontrato i sindacati che rappresentano i lavoratori dello stabilimento di Termoli. La produzione della fabbrica di batterie di Termoli prenderà il via nel 2026 per ...