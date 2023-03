Giannini - Piccola | elettrica | non disdegna l' off-road | ecco la Uso

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tanti di voi ricorderanno il marchio, noto soprattutto nella seconda metà dello scorso secolo per le innumerevoli preparazioni di veicoli Fiat, non senza una rivalità con l'Abarth che faceva felici gli appassionati di motori. In pochi, tuttavia, ricordano che proprio all'azienda romana si deve quella che, probabilmente, è la prima 500, realizzata come one-off nel 1967 sulla base dello storico Cinquino e dotata di motore da 4 CV alimentato da batterie al piombo. Ebbene, proprio in questi giorni latorna a far parlare di sé per unaEv già pronta per la commercializzazione: la vetturetta si chiama Uso ed è tecnicamente un quadriciclo pesante da utilizzare anche sullo sterrato. Il ritorno. L'idea è del fotografo e imprenditore Fabrizio Ferri marito di Geraldina Polverelli, il cui nonno ...