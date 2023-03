Gianni Vittorio Armani di Iren | Al Nord né pioggia né neve | le conseguenze in estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Neldel Paese non piove e ha smesso di nevicare e lesi faranno sentire in. Ne parliamo con, amministratore delegato di, la multi utility italiana di elettricità, gas e servizi idrici. Vedere il Po in secca e osservare le montagne dell'arco alpino senzacolpisce e preoccupa sempre di più. Quanto sono gravi ledel cambiamento climatico? "In effetti la situazione è molto critica e anche i nostri bacini idroelettrici, che sono i serbatoi di raccolta dell'acqua, si trovano ora ai minimi storici. E mi lasci dire che è certo che laaccumulata sull'arco alpino che si scioglierà in primavera non riuscirà a riportarli ai livelli normali. A questo ...