Gianni Infantino, qual è il suo stipendio? Cifra assurda, ecco quanto percepisce (Di lunedì 13 marzo 2023) Gianni Infantino ha preso il post di Sepp Blatter a capo della FIFA e il suo attuale stipendio è davvero ricco come poche volte si era visto. Negli anni in cui Blatter era a capo della FIFA era una considerazione abbastanza comune il fatto di ritenerlo uno dei peggiori Presidenti della storia, con la corruzione che era arrivata ai massimi livelli. Lui stesso ha dichiarato che durante il suo periodo a capo della Federazione non tutto filò liscio, ma Gianni Infantino sembra averlo superato in quanto a scarsa approvazione popolare. LaPresseIl problema dello svizzero originario di Calabria e Val Camonica infatti ha sempre cercato di portare avanti una serie di tematiche che sono sicuramente ben lontane da un discorso di calcio popolare, spacciando però il tutto come una volontà del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 marzo 2023)ha preso il post di Sepp Blatter a capo della FIFA e il suo attualeè davvero ricco come poche volte si era visto. Negli anni in cui Blatter era a capo della FIFA era una considerazione abbastanza comune il fatto di ritenerlo uno dei peggiori Presidenti della storia, con la corruzione che era arrivata ai massimi livelli. Lui stesso ha dichiarato che durante il suo periodo a capo della Federazione non tutto filò liscio, masembra averlo superato ina scarsa approvazione popolare. LaPresseIl problema dello svizzero originario di Calabria e Val Camonica infatti ha sempre cercato di portare avanti una serie di tematiche che sono sicuramente ben lontane da un discorso di calcio popolare, spacciando però il tutto come una volontà del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __ineslopes___ : @Prevendotudo fonte: cabelo do Gianni Infantino - KasangoTaddeo : RT @CephasTendereza: Giovanni Vincenzo 'Gianni' Infantino is seeking re-election as the FIFA President. - Nicoll_L29 : RT @CephasTendereza: Giovanni Vincenzo 'Gianni' Infantino is seeking re-election as the FIFA President. - morsini33 : RT @Frances12925037: Carro di carnevale molto provocatorio a Francoforte che ritrae il presidente della FIFA @gianni_infantino “piegato” al… - gioggsan : Il 73° Congresso FIFA si terrà il 16 marzo in Rwanda e quest'anno prevede anche le nuove elezioni presidenziali, a… -

Mondiali Qatar 2022, intelligence emirato spiava Infantino e Lauber Un' operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato i Mondiali 2022 di calcio, ha intercettato un incontro del 2017 tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e l'allora procuratore generale della Svizzera, Michael Lauber, in un hotel di proprietà del Qatar a Berna, durante un'indagine sui vertici del calcio. Questo quanto riportato dal ... Cimici a Berna. Il Qatar ha ascoltato gli incontri di Lauber e Infantino. La vicenda che coinvolge l'ex procuratore federale Michael Lauber e il presidente della FIFA Gianni Infantino si arricchisce di un altro scandalo: il Qatar avrebbe intercettato una delle loro riunioni a Berna. N l'ex procuratore federale Michael Lauber n il capo della FIFA Gianni Infantino ... Procura Svizzera chiude indagine su jet privato per Infantino La Fifa accoglie con favore la decisione dell'Ufficio del procuratore generale della Svizzera (MPC), che ha chiuso l'indagine contro il presidente della Fifa Gianni Infantino relativa a un jet ... Un' operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato i Mondiali 2022 di calcio, ha intercettato un incontro del 2017 tra il presidente della Fifae l'allora procuratore generale della Svizzera, Michael Lauber, in un hotel di proprietà del Qatar a Berna, durante un'indagine sui vertici del calcio. Questo quanto riportato dal ...La vicenda che coinvolge l'ex procuratore federale Michael Lauber e il presidente della FIFAsi arricchisce di un altro scandalo: il Qatar avrebbe intercettato una delle loro riunioni a Berna. N l'ex procuratore federale Michael Lauber n il capo della FIFA...La Fifa accoglie con favore la decisione dell'Ufficio del procuratore generale della Svizzera (MPC), che ha chiuso l'indagine contro il presidente della Fifarelativa a un jet ... Gianni Infantino, chiuso il procedimento penale del jet privato Corriere del Ticino Qatar 2022: stampa svizzera, intelligence emirato spiava Infantino e Lauber Secondo il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, un'operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato la Coppa del Mondo, ha intercettato ... Mondiali Qatar 2022, intelligence emirato spiava Infantino e Lauber Un’operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato i Mondiali 2022 di calcio, ha intercettato un incontro del 2017 tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e l’allora procuratore ... Secondo il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, un'operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato la Coppa del Mondo, ha intercettato ...Un’operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato i Mondiali 2022 di calcio, ha intercettato un incontro del 2017 tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e l’allora procuratore ...