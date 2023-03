Giancarlo De Sisti età, figli, moglie carriera, allenatore nel pallone (Di lunedì 13 marzo 2023) Giancarlo De Sisti età: conosciamo il dirigente sportivo, nonché l’ex calciatore dall’animo gentile. Aveva dei piedi fatati, ma non solo: grande visione di gioco e un senso geometrico unico. Romano di nascita, e romanista. I più, gli attribuiscono la razza del puro sangue riconducibile alla sua romanità e al suo legame con la città, con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)Deetà: conosciamo il dirigente sportivo, nonché l’ex calciatore dall’animo gentile. Aveva dei piedi fatati, ma non solo: grande visione di gioco e un senso geometrico unico. Romano di nascita, e romanista. I più, gli attribuiscono la razza del puro sangue riconducibile alla sua romanità e al suo legame con la città, con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... finalistadecopa : ???? Giancarlo De Sisti - SecolodItalia1 : Giancarlo “Picchio” De Sisti compie 80 anni: “Mi tengo il mio calcio e il 4 a 3 alla Germania”… - ilvenerdi : Giancarlo De Sisti: da Pelé a Socrates, i miei 80 anni di ricordi dentro e fuori dal campo - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Giancarlo De Sisti vs Svezia Qualificazioni Europe... - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: Giancarlo De Sisti vs Svezia Qualificazioni Europe... -