Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Giallo a Shanghai, 29enne italiano trovato morto | L'appello della madre su Facebook: 'Chi sa qualcosa parli' #Shangh… - MediasetTgcom24 : Giallo a Shanghai, 29enne italiano trovato morto | L'appello della madre su Facebook: 'Chi sa qualcosa parli'… - ilriformista : Il corpo del 29enne ritrovato in strada. Da anni si era trasferito in Cina dove lavorava da interprete. La famiglia… - PugliaStream : Giallo sulla morte di un giovane professionista a Shanghai. L'appello della madre: «Chi sa qualcosa mi contatti» -

Marcello aveva vissuto con la famiglia a Fasano (Brindisi), si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina ...Si era trasferito in Cina, a, dal 2017. La sua morte al momento è un mistero, non si ... in una città fantasma anch'essa colpita dal virus e da green pass sono diventato'. Il 17 ...E'sul giovane professionista pugliese, Marcello Vinci , morto a 29 anni a, in Cina , nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. Sulla morte del giovane, che risiedeva in Cina da cinque ...

Italiano morto a Shanghai, il giallo del 29enne Marcello Vinci ... Il Riformista

È giallo sulla morte a Shanghai, di Marcello Vinci, 29enne originario di Martina Franca (Taranto), trovato privo di vita la notte tra il 5 e il 6 marzo. La madre del giovane, Angela Verni, ha rivolto ...Mistero sulla morte di Marcello Vinci, 29enne originario di Martina Franca (Taranto), trovato privo di vita a Shanghai, in Cina, nella notte tra il 5 e il 6 marzo. A dare conferma della notizia, che i ...