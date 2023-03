Giallo a Posillipo | anziana madre e figlio trovati morti in casa

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non uscivano dida qualche giorno e non rispondevano al campanello. I vicini, allarmati, hanno chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso dell’appartamento. Quindi la macabra scoperta. Una donna di 95 e il67 anni sono statiprivi di vita. Ignote, al momento, le cause della loro morte. Indaga il Commissariato di. Non si esclude alcuna ipotesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Madre e figlio, entrambi senza vita.in viaa Napoli dove la polizia ha trovato i cadaveri di una donna di 95 anni e del figlio di 67 . In seguito a una segnalazione di alcuni condomini, qualche ora fa, allarmati dal ...... non si avevano notizie di entrambi e, per questo motivo, in seguito alla segnalazione di alcuni condomini, qualche ora fa, è stata forzata la porta dell'appartamento , in via, con l'...

