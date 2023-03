GFVIP continua la stretta della produzione: ecco le strane richieste imposte agli inquilini (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip ha deciso di controllare i propri concorrenti dopo i comportamenti inadeguati: è arrivata anche una squalifica. In questa edizione i concorrenti sono stati molto bravi a creare dinamiche ma, in alcuni casi, lo hanno fatto con comportamenti che non sono particolarmente piaciuti. Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante, dato che ha raccontato le vite di tutti i vipponi in maniera molto chiara. Grande Fratello Vip ancora restrizioni peri concorrenti (Fonte sito ufficiale) Gran Tennis ToscanaQuesta è l’edizione per eccellenza dell’amore, dato che sono nate due coppie, e mezzo, all’interno della casa più spiata dagli italiani. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono messi insieme, nonostante i tanti litigi. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, invece, hanno regalato una bella storia d’amore senza ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip ha deciso di controllare i propri concorrenti dopo i comportamenti inadeguati: è arrivata anche una squalifica. In questa edizione i concorrenti sono stati molto bravi a creare dinamiche ma, in alcuni casi, lo hanno fatto con comportamenti che non sono particolarmente piaciuti. Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante, dato che ha raccontato le vite di tutti i vipponi in maniera molto chiara. Grande Fratello Vip ancora restrizioni peri concorrenti (Fonte sito ufficiale) Gran Tennis ToscanaQuesta è l’edizione per eccellenza dell’amore, dato che sono nate due coppie, e mezzo, all’internocasa più spiata ditaliani. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono messi insieme, nonostante i tanti litigi. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, invece, hanno regalato una bella storia d’amore senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Nikita continua a fare il pieno di Nomination... e l'opinione del gruppo sembra non essere cambiata. #GFVIP - Giux10401313 : RT @baba04x: “Ohhh ha guardato!!!“ La phata continua ad insinuare che il mestierante continui a guardarla di nascosto ?? #gfvip #onestiners… - Elisa70201604 : RT @de2728: La prima puntata senza Edo?? ,senza i nostri #donnalisi ,ma con una trasmissione che gira e continua a girare intorno a loro da… - la_simo78 : @GiuliaSalemi93 credo sia il caso che il tuo ragazzo, state di nuovo insieme no, il dramma a favore di pubblico tel… - Ifathinglovesi1 : RT @JessicaBerti10: Luca canta. Phata :'Bravo quella li' Luca che continua a guardare dritto e la ignora come stava facendo prima #gfvip #… -