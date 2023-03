Gf Vip, 'voglio passare una notte con Nikita Pelizon': Luca Onestini stupisce tutti durante il gioco della bottiglia (Di lunedì 13 marzo 2023) Ormai lo sanno tutti: da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip , Luca Onestini ha avuto diversi scontri con Nikita Pelizon . I due inizialmente sembrano vicini e compatibili, ma l'... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Ormai lo sanno: da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ,ha avuto diversi scontri con. I due inizialmente sembrano vicini e compatibili, ma l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Gf Vip, «voglio passare una notte con #Nikita Pelizon»: #Luca Onestini stupisce tutti durante il gioco della bottig… - leggoit : Gf Vip, «voglio passare una notte con #Nikita Pelizon»: #Luca Onestini stupisce tutti durante il gioco della bottig… - Vip___era : RT @Sarasunn_: La diretta non funziona proprio stamattina che il veneto deve portare la colazione alla bebè VOGLIO BUTTARE UN GRIDO #orie… - MMmminni : RT @paola08670832: Jessy io ti porterò sempre nel mio ??sei la prima ragazza “vip”che ho seguito sui social. Ti voglio e ti vorrò sempre be… - vhacker77 : no non è vero voglio stare nel vip voglio averla vicina a me voglio sentire pure che odore ha per quanto la voglio… -