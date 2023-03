GF Vip, terremoto ai vertici Mediaset: “La psicologa aveva detto agli autori di fermarsi” (Di lunedì 13 marzo 2023) Che negli ultimi due mesi la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si fosse fatta a dir poco incandescente era chiaro a tutti, anche ai telespettatori, che si erano resi conto di come alcuni concorrenti fossero più che mai fuori controllo. Ovviamente l’aveva capito anche la psicologa del GF Vip, che aveva avvertito gli autori di fermarsi, di evitare di mettere zizzania creando dinamiche che potevano finire male, come nel caso di Edoardo Donnamaria, sempre più scatenato e aggressivo, fino a essere squalificato. Ma gli appelli della psicologa sono rimasti inascoltati e gli autori hanno continuato a fare di testa loro, col risultato che le puntate sono diventate così volgari e brutte da guardare da suscitare l’ira di Piersilvio Berlusconi e dei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Che negli ultimi due mesi la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si fosse fatta a dir poco incandescente era chiaro a tutti, anche ai telespettatori, che si erano resi conto di come alcuni concorrenti fossero più che mai fuori controllo. Ovviamente l’capito anche ladel GF Vip, cheavvertito glidi, di evitare di mettere zizzania creando dinamiche che potevano finire male, come nel caso di Edoardo Donnamaria, sempre più scatenato e aggressivo, fino a essere squalificato. Ma gli appelli dellasono rimasti inascoltati e glihanno continuato a fare di testa loro, col risultato che le puntate sono diventate così volgari e brutte da guardare da suscitare l’ira di Piersilvio Berlusconi e dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaPalumbo00 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Scossa di terremoto vicino Perugia, magnitudo 4.4 - - blogsicilia : #notizie #sicilia Scossa di terremoto vicino Perugia, magnitudo 4.4 - - infoitcultura : Terremoto al GF Vip: 'Quattro concorrenti con il cellulare', parla l'ex gieffina - 361_magazine : #DanaSaber sgancia la bomba: cellulari al #GFVip ? - emanueleph : RT @GiusyCafariP: Borsino dei morti.Quotazioni: --bambini che muoiono di fame in Africa: in ribasso, -morti per trasporti quot. medio bassa… -