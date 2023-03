GF Vip, spunta passaggio segreto nell'armadio: ecco dove porta (VIDEO) (Di lunedì 13 marzo 2023) L'edizione di quest'anno del Grande Fratello Vip è stata sicuramente tra le più discusse di sempre. In queste ore, a generare molto sgomento sono le segnalazioni di alcuni telespettatori del programma, i quali hanno notato la presenza di un passaggio segreto che condurrebbe i concorrenti in un posto «misterioso». Il passaggio in questione si trova all'interno dell'armadio di Luca Onestini e conduce all'interno del loft della casa di cinecittà. Ad ogni modo, sul web c'è chi ha sollevato una bella polemica. L'influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di una sua fan, la quale ha svelato che questo passaggio consentirebbe ad alcuni concorrenti di avere dei contatti con l'esterno. ecco dove porta il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 marzo 2023) L'edizione di quest'anno del Grande Fratello Vip è stata sicuramente tra le più discusse di sempre. In queste ore, a generare molto sgomento sono le segnalazioni di alcuni telespettatori del programma, i quali hanno notato la presenza di unche condurrebbe i concorrenti in un posto «misterioso». Ilin questione si trova all'interno dell'di Luca Onestini e conduce all'interno del loft della casa di cinecittà. Ad ogni modo, sul web c'è chi ha sollevato una bella polemica. L'influencer Deianira Marzano, infatti, ha rito la segnalazione di una sua fan, la quale ha svelato che questoconsentirebbe ad alcuni concorrenti di avere dei contatti con l'esterno.il ...

