Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : GF VIP: SI AVVICINA LA FINALE. CHI DOVRÀ LASCIARE LA CASA TRA ANDREA, DANIELE, GIAELE E NIKITA? - infoitcultura : Gf Vip, anticipazioni stasera: la finale si avvicina, il verdetto del televoto - Barby_VIP : Oggi per la prima volta, dopo tempo, la dottoressa si avvicina e mi fa: ti stai dimagrendo, bravissima. Se non pren… -

Fotogallery - Al 'GfVip' casa in festa per il compleanno di Oriana PROSSIMAMENTE SU ITALIA 1 Fotogallery - Ecco i primi alunni della seconda edizione di 'Back To School' IL SERALE SIFotogallery - Ad 'Amici 22' gli allievi si esibiscono per prenotarsi un posto in finale ULTIMA PUNTATA Fotogallery - 'C'è posta per te', Gerry Scotti e Marco Mengoni in studio SU CANALE 5 ...Fotogallery - Ecco i primi alunni della seconda edizione di 'Back To School' IL SERALE SIFotogallery - Ad 'Amici 22' gli allievi si esibiscono per prenotarsi un posto in finale ...Fratello'......Fotogallery - Ecco i primi alunni della seconda edizione di 'Back To School' IL SERALE SI... i migliori look al 'Grande Fratello' Ottimo risultato anche per 'Verissimo giri di valzer' che ...

Gf Vip, anticipazioni stasera: la finale si avvicina, il verdetto del televoto Today.it

Nuovi scandali al GF VIP: Alfonso Signorini accusa i concorrenti di vestirsi in modo indecoroso e scoppia la polemica. Il capo della Mediaset ha chiesto un intervento dopo gli ultimi scandali televisi ...La prima "vittima" della nuova linea dura dettata da Pier Silvio Berlusconi per il reality è stata estromessa: la causa il linguaggio volgare per un panino.