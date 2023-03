Gf Vip, quando finisce? Ecco la data della finale e il programma delle prossime settimane (Di lunedì 13 marzo 2023) Sei mesi e quindici giorni: Ecco quanto tempo è durata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Partito lo scorso 19 settembre (2022 ndr.), il reality show condotto da Alfonso Signorini,... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Sei mesi e quindici giorni:quanto tempo è durata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Partito lo scorso 19 settembre (2022 ndr.), il reality show condotto da Alfonso Signorini,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Filomen83869405 : RT @michiamanosanfi: I più odiati e criticati per la qualsiasi da chiunque vip e non,gli unici che fanno sempre rodere il culo a tutti anch… - CapitanArkham : RT @ilariadipiazza: Ma i 'vip' della Lazio quand'è che iniziano a lamentarsi via social delle ammonizioni inventate tipo quella di Vecino e… - sasakifujika : @marcellocorbo @mariannaaprile Beh, non è che non mi interessi. È che non mi riguarda. Quando poi leggerò in dieci… - Vip___era : RT @Pappapig11: I lukita hanno una sola cosa in comune nikita cerca di mettere in cattiva luce Oriana quando sta con Daniele e Luca cerca d… - CarovillanoR : RT @ilariadipiazza: Ma i 'vip' della Lazio quand'è che iniziano a lamentarsi via social delle ammonizioni inventate tipo quella di Vecino e… -