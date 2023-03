GF Vip, quali sono i concorrenti più pagati e quelli che guadagnano meno (Di lunedì 13 marzo 2023) Tanti telespettatori in questi sei lunghissimi mesi del Grande Fratello Vip 7 si stanno chiedendo a quanto ammontino i cachet dei protagonisti del reality show di Canale 5, che sono molto diversi tra loro e variano a seconda della popolarità del personaggio. Non solo, perché stando ai rumors, vengono alzati per quanti proseguono oltre i quattro mesi standard, raggiungendo in molti casi delle cifre davvero clamorose (e forse anche un po’ scandalose). GF Vip 7, i vipponi più pagati e quelli meno I concorrenti più pagati di questa edizione sono stati i più anziani, ovvero Wilma Goich e Attilio Romita, anche per via della lunga e onorata carriera che hanno alle spalle. Stando ai rumors, entrambi avrebbero guadagnato tra i 10mila e i 15mila euro a settimana, mentre a quanto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Tanti telespettatori in questi sei lunghissimi mesi del Grande Fratello Vip 7 si stanno chiedendo a quanto ammontino i cachet dei protagonisti del reality show di Canale 5, chemolto diversi tra loro e variano a seconda della popolarità del personaggio. Non solo, perché stando ai rumors, vengono alzati per quanti proseguono oltre i quattro mesi standard, raggiungendo in molti casi delle cifre davvero clamorose (e forse anche un po’ scandalose). GF Vip 7, i vipponi piùpiùdi questa edizionestati i più anziani, ovvero Wilma Goich e Attilio Romita, anche per via della lunga e onorata carriera che hanno alle spalle. Stando ai rumors, entrambi avrebbero guadagnato tra i 10mila e i 15mila euro a settimana, mentre a quanto ...

