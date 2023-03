Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: 'Tutte le armi sono buone per vincere' (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo l'espulsione di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi la vita nella casa del Grande Fratello Vip è stata più difficile del previsto. Fiumi di lacrime per la bella influencer che è arrivata ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo l'espulsione di Edoardo Donnamaria perla vita nella casa del Grande Fratello Vip è stata più difficile del previsto. Fiumi di lacrime per la bella influencer che è arrivata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Mara Maionchi stoccata ad Orietta Berti: cosa fa al GF VIP 7 - PressReview99 : Mara Maionchi: 'Opinionista al GF Vip al posto di Orietta? Mai!'/ 'Dovrei dire cose brutte e non mi va'… - sachertorte1029 : RT @bougiefemmenoir: Mara Maionchi dice che Orietta è costretta a dire cose che non pensa per andare contro ad alcuni vip #gfvip - virgivirgivivi : Grande Fratello Vip 7, che bordata a Orietta e Sonia! - ADelleNotizie : Grande Fratello Vip 7, che bordata a Orietta e Sonia! -