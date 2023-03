GF VIP, nuovi provvedimenti stasera? Cosa rischia Daniele Dal Moro e cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande Fratello Vip. Per la giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2023, ecco rinnovarsi ancora una volta l’appuntamento imperdibile come la Casa più spiata di sempre: Il Grande Fratello Vip 7 è pronto ad intrattenervi in prima visione, e sempre su Canale 5. Le anticipazioni fanno presagire davvero un appuntamento molto interessante, dove si potrebbe raggiungere un ulteriore amaro verdetto. Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Daniele, Oriana e Antonella Grande Fratello Vip: le anticipazioni per oggi 13 marzo 2023 Di fatto, lo ricordiamo, dopo l’intervento dell’AD Piersilvio Berlusconi, le cose sono diventate abbastanza turbolente, e le regole del gioco cambiate in buona parte. Alfonso Signorini è stato molto chiaro nei confronti dei concorrenti: li ha tassativamente invitati al rispetto delle regole, altrimenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande Fratello Vip. Per la giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2023, ecco rinnovarsi ancora una volta l’appuntamento imperdibile come la Casa più spiata di sempre: Il Grande Fratello Vip 7 è pronto ad intrattenervi in prima visione, e sempre su Canale 5. Le anticipazioni fanno presagire davvero un appuntamento molto interessante, dove si potrebbe raggiungere un ulteriore amaro verdetto. Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su, Oriana e Antonella Grande Fratello Vip: le anticipazioni per oggi 13 marzo 2023 Di fatto, lo ricordiamo, dopo l’intervento dell’AD Piersilvio Berlusconi, le cose sono diventate abbastanza turbolente, e le regole del gioco cambiate in buona parte. Alfonso Signorini è stato molto chiaro nei confronti dei concorrenti: li ha tassativamente invitati al rispetto delle regole, altrimenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GF VIP, nuovi provvedimenti stasera? Cosa rischia Daniele Dal Moro e cosa è successo - infoitcultura : Grande Fratello VIP, le anticipazioni di stasera: Nuovi provvedimenti durissimi stasera per i concorrenti - ProiezioniDB : Grande Fratello VIP, le anticipazioni di stasera: Nuovi provvedimenti durissimi stasera per i concorrenti - redazionerumors : [Trending now] Dopo l'arrivo dei nuovi concorrenti all'interno della Casa del Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha rivol… - Finferlo4 : Sonia, sveglia!!Dici che Nikita porta avanti il rapporto con Luca quando sono passati 5 mesi da quando è finito?Luc… -