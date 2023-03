Gf Vip | Nicole Murgia preda di mira sul web per colpa di Edoardo Donnamaria | Curatevi la cattiveria!

(Di lunedì 13 marzo 2023)esasperata affronta i leoni da tastiera: "la cattiveria". TuttadiMolto probabilmente la sua eliminazione è strettamente collegata alla furia dei Donnalisi. La, così tutti chiamavano l'attrice nella casa più spiata d'Italia, non ha mai negato la sua antipatia per Antonella Fiorselisi, ma nel tempo ha legato sempre di più con il gruppo degli spartani. Tra questi c'era anche il fidanzato della modella:. Eliminato la scorsa settimana per un provvedimento disciplinare, il concorrente ha fatto sapere alla sua fidanzata tramite un megafono fuori dalla casa, che nonostante l'abbia fatta impazzire, le manca da morire. Un gesto romanticissimo che i fan della coppi hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Potrebbe essersi complicato il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia fuori dalla Casa del Grande Fratello… - Rosy35175660 : RT @MondoTV241: GF Vip 7, #NicoleMurgia contradditoria sul web, unica certezza l’antipatia per la Fiordelisi #donnalisi #gfvip https://t.c… - infoitcultura : Gf Vip 7, Nicole Murgia su Vittoria Deganello: 'Il figlio è riconosciuto” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nicole Murgia parla della gravidanza di Vittoria Deganello 'Il figlio è riconosciuto' - infoitcultura : Gf Vip, Nicole Murgia ci 'ricasca'. Ecco cosa ha combinato l'ex vippona -

...dopo l'uscita dal GF7 per essere stato squalificato, continua a essere Antonella. Quest'ultima nelle scorse settimane è rimasta delusa dal romano, per gli atteggiamenti avuti conMurgia. ...GF7,Murgia cerca ancora Edoardo Donnamaria: "Gli ho scritto ma non mi ha risposto". I due ex gieffini, L'articoloMurgia cerca Donnamaria: "Gli ho scritto, non mi ha risposto" ...Kidman è gotica nell'abito nero di Giorgio Armani Privé , interamente ricoperto di perline. Due grossi fiori su fianco e spalla completano la creazione. Vestito gioiello anche per Jessica ...

Nicole Murgia: Ho scritto a Edoardo Donnamaria ma non ha risposto ... Fanpage.it

Gf Vip 7, Nicole Murgia a proposito della gravidanza di Vittoria Deganello: “Il figlio è riconosciuto, io ho voluto veramente bene a quella ragazza” L'ex Vippona… Leggi ...Nicole Murgia ha ammesso di aver contattato Edoardo Donnamaria dopo la squalifica di quest'ultimo da GF VIP 7.