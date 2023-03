Gf Vip, Giaele De Donà smentisce Oriana Marzoli: il mistero della foto in cui manca Nikita Pelizon. Cosa faranno gli autori? (Di lunedì 13 marzo 2023) Scoppia la polemica al Grande Fratello Vip . Sul sito ufficiale del programma è comparsa una notizia in cui si dice che Oriana Marzoli avrebbe lamentato il fatto di aver scattato una foto con tutti i ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Scoppia la polemica al Grande Fratello Vip . Sul sito ufficiale del programma è comparsa una notizia in cui si dice cheavrebbe lamentato il fatto di aver scattato unacon tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i prossimi VIP a salvarsi sono... Giaele e Alberto! #GFVIP - ADelleNotizie : Anticipazioni Gf Vip 7, lo scherzo si tramuta in festa per Oriana Marzoli - hopeangel365 : RAGA, IN PRATICA CI SONO 2 SOGGETTI PERICOLOSI?? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #antonino… - virgivirgivivi : Anticipazioni Gf Vip 7, lo scherzo si tramuta in festa per Oriana Marzoli - Baby74 : RT @quellicomeme71: Nikita che domina la scena con il43%dei voti a suo favoreSecondo posto per Daniele che cresce rispetto ai risultati dei… -