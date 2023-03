GF Vip Edoardo Donnamaria in ospedale i fan sono preoccupati (Di lunedì 13 marzo 2023) Edoardo Donnamaria dopo la squalifica dal Gf Vip, non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un’intervista a Rtl 102.5.Paura per Edoardo Donnamaria. Dopo la squalifica dal Gf Vip, l’ex vippone non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un’intervista a Rtl 102.5 Leggi su people24.myblog (Di lunedì 13 marzo 2023)dopo la squalifica dal Gf Vip, non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un’intervista a Rtl 102.5.Paura per. Dopo la squalifica dal Gf Vip, l’ex vippone non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un’intervista a Rtl 102.5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - Neli85Neli : RT @Filoom1: Questi sono i veri protagonisti del gf vip..le uniche persone vere a differenza degli altri, faremo di tutto per far vincere A… - BlogUomini : Grande Fratello VIP Edoardo Donnamaria non sarà in studio nemmeno stasera, ecco il motivo #gfvip #gfvip7… - MaMa94537797 : RT @Filoom1: Questi sono i veri protagonisti del gf vip..le uniche persone vere a differenza degli altri, faremo di tutto per far vincere A… - Filoom1 : Questi sono i veri protagonisti del gf vip..le uniche persone vere a differenza degli altri, faremo di tutto per fa… -