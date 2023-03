GF Vip, chi uscirà tra Andrea, Giaele, Daniele e Nikita? Il sondaggio (Di lunedì 13 marzo 2023) Al televoto sono finiti quattro vipponi: Andrea, Giaele, Daniele e Nikita. Chi lascerà la casa del GF Vip7? Ecco cosa dicono i sondaggi Stasera, lunedì 13 marzo, andrà in onda in prime time un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip 7. Al televoto la scorsa puntata sono finiti Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon e Giaele De Donà. In puntata questa sera uno dei quattro vip dovrà lasciare per sempre il loft di Cinecittà e dire addio alla possibilità di giocarsi la finale. Tranne Andrea Maestrelli, gli altri tre vip hanno inizio il reality di casa Mediaset già dall’inizio del programma, ovvero da settembre. Mentre Andrea è entrato successivamente. Dunque stasera Alfonso Signorini decreterà chi tra i ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Al televoto sono finiti quattro vipponi:. Chi lascerà la casa del GF Vip7? Ecco cosa dicono i sondaggi Stasera, lunedì 13 marzo, andrà in onda in prime time un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip 7. Al televoto la scorsa puntata sono finitiMaestrelli,Dal Moro,Pelizon eDe Donà. In puntata questa sera uno dei quattro vip dovrà lasciare per sempre il loft di Cinecittà e dire addio alla possibilità di giocarsi la finale. TranneMaestrelli, gli altri tre vip hanno inizio il reality di casa Mediaset già dall’inizio del programma, ovvero da settembre. Mentreè entrato successivamente. Dunque stasera Alfonso Signorini decreterà chi tra i ...

