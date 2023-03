GF Vip 7, puntata 13 marzo: nuova squalifica e brutta sorpresa per il compleanno di Oriana (Di lunedì 13 marzo 2023) Stasera, lunedì 13 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 che quasi certamente porterà con sé altre brutte sorprese in termini di provvedimenti contro i vipponi e, a quanto sta emergendo in queste ore, anche una nuova squalifica. A lasciare la Casa dopo Edoardo Donnamaria dovrebbe toccare a Daniele Dal Moro, che negli ultimi giorni si è reso protagonista di comportamenti aggressivi e maleducati nei confronti di Oriana marzoli. GF Vip 7, brutta sorpresa per Oriana: Daniele andrà via nel giorno del suo compleanno? Proprio oggi che è il suo compleanno, insomma, Oriana marzoli riceverà una brutta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Stasera, lunedì 132023, andrà in onda unadel Grande Fratello Vip 7 che quasi certamente porterà con sé altre brutte sorprese in termini di provvedimenti contro i vipponi e, a quanto sta emergendo in queste ore, anche una. A lasciare la Casa dopo Edoardo Donnamaria dovrebbe toccare a Daniele Dal Moro, che negli ultimi giorni si è reso protagonista di comportamenti aggressivi e maleducati nei confronti dili. GF Vip 7,per: Daniele andrà via nel giorno del suo? Proprio oggi che è il suo, insomma,li riceverà una...

