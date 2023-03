Gf Vip 7 | Oriana Marzoli e i dubbi su Nikita Pelizon | “Se vuole fare la furba…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 marzo 2023)è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Gf Vip 7. La bella venezuelana oggi compie gli anni e per l’occasione i Vipponi le hanno organizzato una festa a sorpresa. Tra musica e danze latine, non è mancato il famoso gioco della bottiglia, il preferito di. In questa occasione, su domanda di Daniele Dal Moro, la venezuelana ha rivelato di volere l’uscita ditra i vip in nomination. Spazio poi alle foto di rito insieme alla festeggiata. In questa occasioneha notato un atteggiamento particolare di, che nell’ultima puntata aveva palesato di sentirsi isolata dal resto del gruppo. La vippona peró ha affermato di aver cercato di includerla in ogni modo, sfogandosi con Edoardo Tavassi: Con l’unica che non mi sono fatta la foto e ...