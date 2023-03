Gf Vip 7, le anticipazioni della quarantunesima puntata (Di lunedì 13 marzo 2023) Mancano ormai poche ore alla quarantunesima puntata della settima edizione del Gf Vip. Dopo aver decretato la prima finalista, ovvero Oriana Marzoli, lo scorso lunedì e dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria conosceremo chi dovrà abbandonare la Casa del reality show. In nomination ci sono: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon Ecco il comunicato stampa del Gf Vip: Stasera, lunedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al televoto: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa? Federica Panicucci nel corso di Mattino5 ha offerto al pubblico qualche anticipazione su quanto vedremo in onda ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 marzo 2023) Mancano ormai poche ore allasettima edizione del Gf Vip. Dopo aver decretato la prima finalista, ovvero Oriana Marzoli, lo scorso lunedì e dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria conosceremo chi dovrà abbandonare la Casa del reality show. In nomination ci sono: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon Ecco il comunicato stampa del Gf Vip: Stasera, lunedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al televoto: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa? Federica Panicucci nel corso di Mattino5 ha offerto al pubblico qualche anticipazione su quanto vedremo in onda ...

