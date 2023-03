“GF Vip 7” | Edoardo Donnamaria preoccupa i fan | è in ospedale

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi Tv. Paura per, finito in. L’ex concorrente del GF Vip è stato squalificato durante la puntata di giovedì 9 marzo 2023, ad un passo dalla finale. Dopo tre giorni dalla sua uscita dalla Casa, il padre, Vincenzo, ha pubblicato una foto che ha fattore molti fan.si trova in: per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”,compie un gesto eclatante fuori dalla casa: scatta la censura Leggi anche: “GF Vip Party”, Soleil Sorge parla dei suoi progetti futuri e sconvolge i fan “GF Vip”,è in: cosa gli è successo Dopo la squalifica dal GF Vip, ...