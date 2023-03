GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria in ospedale | la denuncia del padre

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 marzo 2023) In queste ore c’è paura per, grande protagonista del Grande Fratello Vip 7 che giovedì scorso è uscito dalla Casa perché squalificato. Ildell’ex gieffino, Vincenzo, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del figlio in, in barella, accompagnandola con delle parole rassicuranti che tuttavia a molti sono parse una vera: “Ha dato tutto”., insomma, stremato da quasi sei mesi nella Casa, inevitabilmente è crollato. GF Vip 7,: cos’ha fatto dopo la squalifica dal reality? Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 per i suoi atteggiamenti aggressivi nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi,...