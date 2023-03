GF Vip 7 | diretta quarantunesima puntata – Sorprese per i compleanni di Oriana e Antonella | il nuovo eliminato

(Di lunedì 13 marzo 2023)Fiordelisi - GFVIP Mancano soltanto cinque appuntamenti alla fine del Grande Fratello Vip, che oggi arriva alla. Qui, su DavideMaggio.it, si rinnova dunque l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.45: Breve anteprima. Sono passati 176 giorni dall’inizio del gioco. 11 i vipponi ancora in gara. 21.50: Signorini fa il suo ingresso in studio. Saluta Sonia, Orietta e Giulia, che “hai passato un weekend d’amore con il tuo Pier“. Tra gli ex eliminati presenti soltanto Romita, Rossetti e Salatino....

Anticipazioni Al televoto questa sera per la puntata del Grande Fratello, e quindi a rischio eliminazione ci sono: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà.

