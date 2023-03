GF Vip 7, Daniele Dal Moro si sente poco bene e potrebbe uscire dal gioco (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7, l’atmosfera è tesa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e dopo una forte discussione censurata dalla produzione, i telespettatori hanno notato la decisione di nascondere ciò che stava accadendo tra i due. Con il nuovo regolamento, l’uso di insulti può portare alla squalifica di un concorrente. Questa censura ha fatto sorgere dubbi sui telespettatori su quale concorrente la produzione voglia salvare dalla squalifica. Dopo aver riferito di un attacco di panico e un forte mal di testa, i telespettatori sospettano che Daniele rischi la squalifica e la produzione voglia farlo uscire per evitare l’onta. GF Vip 7, scatta la censura per Daniele e Oriana Nel dettaglio, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro c’è una forte ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7, l’atmosfera è tesa tra Oriana Marzoli eDale dopo una forte discussione censurata dalla produzione, i telespettatori hanno notato la decisione di nascondere ciò che stava accadendo tra i due. Con il nuovo regolamento, l’uso di insulti può portare alla squalifica di un concorrente. Questa censura ha fatto sorgere dubbi sui telespettatori su quale concorrente la produzione voglia salvare dalla squalifica. Dopo aver riferito di un attacco di panico e un forte mal di testa, i telespettatori sospettano cherischi la squalifica e la produzione voglia farloper evitare l’onta. GF Vip 7, scatta la censura pere Oriana Nel dettaglio, tra Oriana Marzoli eDalc’è una forte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su #Daniele, #Oriana e… - ADelleNotizie : GF VIP Davide Donadei smentisce ogni gossip #gfvip #gfvip7 #nikita #incorvassi #tavassi #donnalisi #niki… - rosella45871869 : RT @BlogUomini: Grande Fratello VIP. Nessuna squalifica per Daniele si va verso l'ammonizione. #gfvip #gfvip7 #oriele #oranistas https://t… - BlogUomini : Grande Fratello VIP. Nessuna squalifica per Daniele si va verso l'ammonizione. #gfvip #gfvip7 #oriele #oranistas -