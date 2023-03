“GF Vip 7” | chi lascia la Casa stasera | altro addio “obbligato”

(Di lunedì 13 marzo 2023) News Tv. Siamo alle battute finali: chi sarà eliminato questa sera dallapiù spiata di Italia? È stata senza dubbio un’edizione molto faticosa per Alfonso Signorini questa del “GF Vip 7”. Prima il caso di bullismo di Marco Bellavia con la conseguente squalifica di Ginevra Lambroghini e il televoto contro Elenoire Ferruzzi, Giovanni Ciacci e Patrizia Rossetti; poi una serie di discussioni dai toni esasperati, che sono dispiaciute anche ai vertici Mediaset, i quali hanno preso dei seri provvedimenti. leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria preoccupa i fan: è in ospedale leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria compie un gesto eclatante fuori dalla“GF Vip 7”, costretto anche lui are laUn esempio? La puntata del 3 marzo scorso. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diva_VIP : RT @ClaudioDeglinn2: ??HO DOVUTO CHIUDERE UNA AZIENDA PER I LOCKDOWN DI QUESTO SQUALLIDO! ANNI DI SACRIFICI BUTTATI VIA PER NIENTE! NON C'… - Anna04866809 : @myloveniki2_my FORZA NON MOLLIAMO .,VOTTIAMO NIKITA MAI SOTTOVALUTATE UN TEVOTO #NIKIERS APP MEDIASET… - Anna04866809 : @myloveniki2_my FORZA NON MOLLIAMO NIKITA MAI SITTLOVALUTARE UNN TEVOTO# #NIKTERS .APP MEDIASET INFINITI SMS 4… - Anna04866809 : @myloveniki2_my FORZA NON MOLLANO HO VOTATO TUTTA LA NOTTE D'.STO VOTANDO TUTTA LA NOTTE E STO CONTINUA… - Anna04866809 : @myloveniki2_my ULTIMI SFORZI ????#NIKTES.. DOBBIAMO SALVARE NNIKITA ?APP MEDIASET INFINITITY SMS 4770002C… -

In uno dei recenti post pubblicati dal profilo ufficiale del Grande Fratelloe relativo all'... anche se c'è pureha accusato Elenoire di 'rosicare' ancora per il 'due di picche'. ELENOIRE ...L'ex concorrente del Grande Fratellosi è concesso una fuga dalla città a Cortina, insieme ad ... Non c'è solonota la distanza da Luna, maparla anche di Ginevra Lamborghini. Dopo un'...La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno aguarda e ascolta di riconoscerli. Sui canali ...

Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Andrea, Daniele, Giaele e Nikita Sondaggi e percentuali Il Corriere della Città

Eliminato Grande Fratello Vip 7, sondaggi del 13 marzo: chi uscirà dalla Casa In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip proprio ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...