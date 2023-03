GF Vip 7 | Antonella o Nikita sul gradino più alto del podio | la sfida è per il preferito | chi vince? Cosa dicono i sondaggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che l'ultimo VIP salvo (e che quindi non accede, per il momento, alla Finale) è... ANTONELLA!… - GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - Vip___era : RT @sonoary: ma la bebè che vuole organizzare il compleanno di antonella lei è la persona più brava del modo io la amo immensamente #oriel… - GiuseppinaPusce : RT @Investigsocial: Stasera al gf vip il ritorno del papà di Antonella. Il signor Stefano fiordelisi #GFvip #GFVIPParty #fiordestrelli #fio… - ciuppina : RT @Investigsocial: Stasera al gf vip il ritorno del papà di Antonella. Il signor Stefano fiordelisi #GFvip #GFVIPParty #fiordestrelli #fio… -

GfVip,Fiordelisi si porta a letto le mutande di Edoardo Donnamaria: 'Sanno di merluzzo' Grande Fratello, il retroscena choc: 'Insabbiati dalla produzione gli avvertimenti della ...Parliamo di sondaggi. Chi sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande FratelloIn nomination sono finiti Andrea Maestrelli, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon....sono seguiti all' uscita di Edoardo Donnamaria sono stati particolarmente duri perFiordelisi, che si è abbandonata alla malinconia e ai ricordi vissuti all'interno delle mura del GF. ...

Edoardo Donnamaria urla fuori dal GF Vip: Antonella mi manchi, Fiordelisi piange e la regia censura Fanpage.it

Nikita Pelizon delude la concorrente del Grande Fratello Vip: "Con lei non sono riuscita a farmi la foto" Oggi è il compleanno di Oriana Marzoli, la quale ...C'è chi si abbronza, chi si allena, chi si diverte, ma non c'è un concorrente che non si goda il sole in Giardino ...