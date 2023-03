(Di lunedì 13 marzo 2023) Vittoria convincente e due punti di platino contro un team superiore. Un successo utilissimo in chiave salvezza, anche in vista delle prossime ...

Vittoria convincente e due punti di platino contro un team superiore. Un successo utilissimo in chiave salvezza, anche in vista delle prossime ...IlLe Mura si presentava a Ragusa con tanta voglia di far bene ma l'abbrivio è a dir poco ...Miccoli a suonare la carica ma le siciliane sembrano avere altro spessore tecnico e forse Luccaci ..."Lisowa è una giocatrice importante, nonostanteabbia ancora compiuto 22 anni - spiega coach Luca Andreoli - Inseriamo nel roster una cestista con tanta esperienza sia nelle squadre di club che ...

Gesam non si ferma più Grande impresa a Ragusa LA NAZIONE

Vittoria convincente e due punti di platino contro un team superiore. Un successo utilissimo in chiave salvezza, anche in vista delle prossime sfide.Un Gesam Gas e Luce Lucca quasi ai limiti della perfezione viola il parquet della Passalacqua Ragusa, incamerando due punti vitali nella corsa al miglior piazzamento playout. Il 78-87, con le ospiti..