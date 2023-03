Gerry Scotti | “Mi hanno chiesto l’autografo nella camera mortuaria di mia mamma”

(Di lunedì 13 marzo 2023)è certamente uno dei conduttori più amati dal pubblico di tutte le età, non solo perché ha saputo puntare sulla semplicità nonostante il successo ottenuto, ma anche perché in grado di strappare sempre un sorriso sia a chi lo guarda da casa sia a ospiti e concorrenti che intervengono nelle sue trasmissioni. E non si è smentito nemmeno in occasione della sua presenza nello studio dell’ultima puntata stagionale di C’è posta per te, dove non ha esitato a raccontare un risvolto inaspettato della sua vita privata. Una ragazza, Irene, ha voluto che il conduttore fosse la “sorpresa” per il fratello Daniele, convinta di non essere stata sempre la sorella ideale per lui, soprattutto da quandoperso entrambi i genitori a causa di una malattia. Da allora, inevitabilmente, il loro rapporto si è rafforzato (sarà lui ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Stasera ultimo appuntamento dell'anno con #cepostaperte. Ospiti Marco Mengoni e Gerry Scotti. Da settimana prossim… - trash_italiano : Ma Gerry Scotti su Instagram ?? - tvblogit : Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Francesca Manzini alla conduzione fino al 1° aprile - milanomagazine : Da oggi, lunedì 13 marzo, tornano dietro al bancone di Striscia la Notizia Gerry Scotti e Francesca Manzini fino a… - TV_Italiana : Ieri, 12 marzo, Gerry Scotti ha battuto un record! ?? La quarta puntata de #LoShowDeiRecord ha registrato il numero… -

I giudici della scorsa edizione, andata in onda da settembre a novembre 2022, sono stati Maria De Filippi,, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria ...Ancora una domenica ieri, 12 marzo 2023, in cui a sfidarsi in termini di ascolti sono staticon Lo show dei record, in onda come sempre su Canale5, e Francesco Arca con Resta con me, in onda invece su Rai1. Ma chi ha avuto la meglio in termini di ascolti Da un articolo dedicato ...Fotogallery - Ad 'Amici 22' gli allievi si esibiscono per prenotarsi un posto in finale ULTIMA PUNTATA Fotogallery - 'C'è posta per te',e Marco Mengoni in studio SU CANALE 5 Fotogallery ...

Così, poco dopo, dalle scale dello studio è scesa la sorpresa che Irene ha voluto regalare al fratello, Gerry Scotti. La ragazza ha scelto il conduttore perché tutta la sua famiglia ha seguito i suoi ...A volte ritornano verrebbe da dire. Da stasera, 13 marzo 2023, il bancone di Striscia la Notizia riaccoglie tra le sue braccia la coppia di conduzione formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Si ...