- - > È uscito già da qualche mese, in Francia, un inedito di, Lieux (Seuil, pagg. 608, euro 29,00), una sorta di mappa geografica di Parigi, rimasta purtroppo incompiuta. L'uscita del libro è coincisa con la pubblicazione da consultare liberamente ...Occorrerebbe un enigmista con passione per i puzzle, come già lo scrittore, per riassumere le molte tessere delle non meno inenarrabili esistenze professionali di questa nostra già ......di fondo che continua a popolare la vita Classificare il mondo e ordinare ciò che si presenta davanti agli occhi è il demone che abita quasi ogni pagina diL'ultimo scritto che...

Georges Perec. Il racconto della quotidianità Micromega

Vite come merce di scambio e altri disastri nel romanzo di Kari Hotakainen. Per ridere, certo, ma con amarezza ...