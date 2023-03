George Ciupilan sconvolge tutti: “Ho subito il lavaggio del cervello” (Di lunedì 13 marzo 2023) George Ciupilan oggi ha spiazzato tutti i suoi fan. Fin da quando è uscito dal Grande Fratello Vip 7 infatti era sempre stato coerente alla linea di attacco su Nikita Pelizon, offeso per la cena mancata e per il comportamento con Luca Onestini. Ma oggi a sorpresa ha spiazzato tutti. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’attacco a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi Ancora una volta George Ciupilan non sarà presente in studio durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Resta un mistero la motivazione alla base di tale assenza, nonostante tempo fa avesse accusato il GF di non averlo voluto lì. Da allora nulla è cambiato, il ragazzo non è mai stato presente. Ma la grande novità è il cambiamento repentino avuto nei confronti di Nikita ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 marzo 2023)oggi ha spiazzatoi suoi fan. Fin da quando è uscito dal Grande Fratello Vip 7 infatti era sempre stato coerente alla linea di attacco su Nikita Pelizon, offeso per la cena mancata e per il comportamento con Luca Onestini. Ma oggi a sorpresa ha spiazzato. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’attacco a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi Ancora una voltanon sarà presente in studio durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Resta un mistero la motivazione alla base di tale assenza, nonostante tempo fa avesse accusato il GF di non averlo voluto lì. Da allora nulla è cambiato, il ragazzo non è mai stato presente. Ma la grande novità è il cambiamento repentino avuto nei confronti di Nikita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : George Ciupilan sconvolge tutti: “Ho subito il lavaggio del cervello” #gfvip #gfvip7 #nikiters #ciupita #dakita… - Annamar15162941 : RT @quellicomeme71: Finalmente George ha capito tutto. @alfosignorini @SBruganelli Questi messaggi decisamente meglio di quelli della Cipo… - maurizioruggie2 : RT @quellicomeme71: Finalmente George ha capito tutto. @alfosignorini @SBruganelli Questi messaggi decisamente meglio di quelli della Cipo… - IvanaMilantoni : RT @gicarestik2: PERCHÈ QUESTO POST DI GEORGE NON LO MANDATE IN PUNTATA STASERA ? AH NO NON È CONTRO NIKITA E ANTONELLA , SBUGIARDEREBBE TR… - MariaMariaanto1 : RT @gicarestik2: PERCHÈ QUESTO POST DI GEORGE NON LO MANDATE IN PUNTATA STASERA ? AH NO NON È CONTRO NIKITA E ANTONELLA , SBUGIARDEREBBE TR… -