Genoa | la seconda vita di Ekuban | dai fischi agli applausi del Ferraris

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noninfluente : @justcallmedebx Tifi Genoa come seconda squadra? - Tozambi_ : RT @mcuheartx: poi io devo leggere napoletani scrivere “milanisti spocchiosi” questi hanno meno storia del genoa (serie b) e della pro verc… - mcuheartx : poi io devo leggere napoletani scrivere “milanisti spocchiosi” questi hanno meno storia del genoa (serie b) e della… - Laumare9 : RT @greenyyeyess: Hai rotto il cazzo adesso, sei come quelle sanguisughe di “giornalisti” locali che devono sempre avere una parola di crit… - greenyyeyess : Hai rotto il cazzo adesso, sei come quelle sanguisughe di “giornalisti” locali che devono sempre avere una parola d… -

... sconfitta 4 - 3 dal Sassuolo e dai suoi stessi nervi, vede sfuggire per lavolta dopo ...00 Brentford - Fulham 3 - 2 CALCIO - LA LIGA 21:00 Osasuna - Celta 0 - 0 CALCIO - SERIE B 20:30- ...Cade 4 - 0 ila Formello dopo sei risultati utili consecutivi contro lain classifica, ma il risultato non deve ingannare. La pur forte Lazio, solo due sconfitte in tutto il torneo, ha allargato il ...Ilsfrutta al meglio il doppio turno casalingo e dopo avere steso il Cosenza 4 - 0 batte al ...nella ripresa ma quella di Puscas è stata annullata per un fuorigioco millimetrico mentre la, ...

Genoa - Ternana 1-0: Badelj regala la vittoria ai rossoblù che si portano a +3 sul Bari Telenord.it

Essere un giocatore del Genoa non è una delle mansioni più semplici per chi ha la fortuna di essere un calciatore professionista. Il pubblico del club più antico d'Italia è un popolo esigente che non ..."Un tifo da urlo e porta chiusa in casa da 750': il Genoa va", scrive primocanale.it. L’allenatore della Ternana Lucarelli dopo la sconfitta per 1-0 non ha faticato a trovare il migliore in campo del ...