Genoa | Gilardino e le prove di fuga per la A

Il Genoa fa le prove per la Serie A, Gilardino in casa è infallibile e ora ha staccato Bari e Sudtirol. Il pareggio dei pugliesi e della squadra di Bolzano ha permesso ai rossoblù di allungare in classifica. L'1-0 contro la Ternana ha lanciato in seconda posizione il Genoa che ora si trova a +3 sul Bari terzo.

Il Genoa supera d'autorità anche l'ostacolo Ternana, continuando il suo percorso di difesa del secondo posto in classifica che significa promozione diretta in serie A. (3 - 5 - 2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (K, 13 st Frendrup). All.: Alberto Gilardino. Ternana (3 - 4 - 1 - 2): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Cassata (13).

Allo stadio "Marassi" la squadra di Lucarelli se la gioca alla pari soprattutto nella ripresa ma paga un gol evitabile e la poca concretezza sotto rete.Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha dichiarato, nel post partita contro il Genoa, che la vittoria dei liguri sui suoi ragazzi è da ascriversi al tifo, alla bolgia che è ...