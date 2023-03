Generazione Oceano | grande successo per l’Ocean&Climate Village di Napoli FOTO

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Bilancio decisamente positivo in termini di partecipazione e interesse da parte del pubblico per l’Ocean & Climate, la prima mostra itinerante del Decennio del Mare dedicata alla relazione trae clima con l’obiettivo di creare la. Un fitto programma di eventi ha caratterizzato la manifestazione che, iniziata il 6 marzo, si è protratta fino a ieri, domenica 12. Una mostragrafica, laboratori svolti in collaborazione con vari partner, tra cui l’Anton Dohrn, e una ricca esposizione di reperti naturalistici hanno scandito le diverse fasi dell’evento, organizzato e patrocinato dall’Unesco. Numerosi i momenti di intrattenimento per tutte le età, dalI’aperitivo blu, alla merenda blu per i più piccini. Dedicati ai ...

L’alfabetizzazione marina è uno degli obiettivi della Commissione Europea. Evidentemente siamo analfabeti, ma non è mai troppo presto per rimediare. La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha deciso di iniz ...L'oceano è intrinsecamente legato a grandi questioni globali come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare, la salute umana e l'economia globale.