Gary Lineker reintegrato dalla Bbc dopo le proteste di colleghi e tifosi: era stato sospeso per un tweet contro il governo (Di lunedì 13 marzo 2023) Le proteste di colleghi e tifosi hanno costretto la Bbc a reintrare Gary Lineker. Il commentatore di calcio, ex centravanti dell'Inghilterra, era stato sospeso per un tweet in cui criticava la nuova politica sull'immigrazione del governo britannico. "Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura (della Premier League, ndr) il prossimo fine settimana", ha detto il direttore generale della Bbc Tim Davie. L'emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori della Premier si sono rifiutati ...

