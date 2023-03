Gary Lineker è stato reintegrato dalla BBC

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Gary Lineker non può andare in onda per avere criticato il governo britannico su Twitter: i suoi colleghi stanno bo… - pisto_gol : In un Paese serio succede | Regno Unito, caos alla Bbc: calciatori e dipendenti boicottano le trasmissioni sportive… - LiaCapizzi : La BBC sospende Gary Lineker per i suoi tweet contro la politica migratoria del governo. I talent Wright e Shearer… - NethipEdien2000 : RT @ROBZIK: Gary #Lineker tornerà sugli schermi della #BBC questo fine settimana dopo aver raggiunto un accordo con l'azienda. La BBC inizi… - ColinMartiniano : RT @paoloigna1: Trovato il punto di equilibrio e #GaryLineker ritornerà alla @BBCNews -

Le proteste di colleghi e tifosi hanno costretto la Bbc a reintrare. Il commentatore di calcio, ex centravanti dell'Inghilterra, era stato sospeso per un tweet in cui criticava la nuova politica sull' immigrazione del governo britannico. 'è una ...è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per un suo criticatissimo ...LONDRA - Pace è fatta. Ma l'unico trionfatore di questo harakiri della più gloriosa tv pubblica del mondo èLineke r, che tornerà in settimana a condurre "Match of the Day", la "domenica sportiva" della Bbc . Accordo trovato con la rete britannica, dopo le enormi polemiche e la sua sospensione per ...

Chi è Gary Lineker, sospeso dalla Bbc per un tweet: il caso delle sue dichiarazioni, dall'inizio Corriere della Sera

L'ex calciatore, ora popolare conduttore, sarà regolarmente al suo posto sugli schermi, dopo la recente interruzione ...