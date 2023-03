Gary Lineker | dopo la bufera torna in onda sulla Bbc

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) –tornerà inquesto fine settimanaun accordo raggiunto con la Bbc.e la direzione dell’emittente britannica hanno raggiunto un’intesa sul ritorno indel presentatore,l’interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport., 62 anni, era stato sospeso per un tweetche paragonava il linguaggio utilizzato per lanciare una nuova politica del governo sui richiedenti asilo con la Germania degli anni ’30. Il direttore generale Tim Davie ha affermato che “è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana”. In una dichiarazione, Davie ha annunciato anche ...

E così perera incominciata la sua epurazione dal video, per decisione della BBC , sollevando un vespaio di polemiche. E costringendo l'autorevole emittente britannica a tornare sui ...... culminata in un weekend con milioni di telespettatori orfani del calcio commentato, il clamoroso passo indietro: la BBC si è scusata e ha restituito ala conduzione di Match of The Day ,...'Non vedo l'ora di tornare a Match of the Day sabato'.annuncia su Twitter la pace con la Bbc e il ritorno dell'ex leggenda del calcio inglese allo show che conduce dal 1999, il programma di punta sulla Premier della tv di stato. La pace, ...

Regno Unito, la Bbc reintegra Gary Lineker: “Siamo ancora un Paese tollerante e generoso” la Repubblica

Ha vinto Gary Lineker. La Bbc ha reintegrato l'ex calciatore, ora apprezzato opinionista calcistico del massimo broadcast britannico, dopo la sospensione decisa venerdì scorso in seguito a un tweet ...Da parte sua, il giornalista Lineker ha affermato: «Sono contento che abbiamo trovato una via da seguire. Non vedo l'ora di tornare in onda» ...