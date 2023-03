Gary Lineker, dopo la bufera torna in onda sulla Bbc (Di lunedì 13 marzo 2023) Londra, 13 mar. (Adnkronos) - Gary Lineker tornerà in onda questo fine settimana dopo un accordo raggiunto con la Bbc. L'ex calciatore, volto del calcio in tv, e la direzione dell'emittente britannica hanno raggiunto un'intesa sul ritorno in onda del presentatore, dopo l'interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport. Ucraina che paragonava il linguaggio utilizzato per lanciare una nuova politica del governo sui richiedenti asilo con quello della Germania degli anni '30. Il direttore generale Tim Davie ha affermato che "Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana". In una dichiarazione, Davie ha annunciato anche che la Bbc ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Londra, 13 mar. (Adnkronos) -tornerà inquesto fine settimanaun accordo raggiunto con la Bbc. L'ex calciatore, volto del calcio in tv, e la direzione dell'emittente britannica hanno raggiunto un'intesa sul ritorno indel presentatore,l'interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport. Ucraina che paragonava il linguaggio utilizzato per lanciare una nuova politica del governo sui richiedenti asilo con quello della Germania degli anni '30. Il direttore generale Tim Davie ha affermato che "è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana". In una dichiarazione, Davie ha annunciato anche che la Bbc ...

