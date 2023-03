«Gary Lineker come Putin» La provocazione del Mail dopo il caso BBC (Di lunedì 13 marzo 2023) Gary Lineker sospeso dalla BBC e subito rimesso alla conduzione di Match of the Day dopo le sue frasi contro il governo britannico Qualche giorno fa Gary Lineker in un tweet aveva attaccato l’agenda del ministero degli interni britannico, a guida tories, quindi conservatore, sui migranti paragonandola nei modi e nei toni alla Germania degli anni 30. Parole che hanno fatto il giro del web e che hanno portato la BBC a sospenderlo, vista la politica di imparzialità che il servizio pubblico britannico richiede ai suoi dipendenti. La sospensione, in verità, è durata molto poco. Questa mattina la BBC con un comunicato stampa ha fatto sapere che il conduttore di Match of the Day sarà di nuovo al suo posto. There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023)sospeso dalla BBC e subito rimesso alla conduzione di Match of the Dayle sue frasi contro il governo britannico Qualche giorno fain un tweet aveva attaccato l’agenda del ministero degli interni britannico, a guida tories, quindi conservatore, sui migranti paragonandola nei modi e nei toni alla Germania degli anni 30. Parole che hanno fatto il giro del web e che hanno portato la BBC a sospenderlo, vista la politica di imparzialità che il servizio pubblico britannico richiede ai suoi dipendenti. La sospensione, in verità, è durata molto poco. Questa mattina la BBC con un comunicato stampa ha fatto sapere che il conduttore di Match of the Day sarà di nuovo al suo posto. There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is ...

