Gara clandestina di moto alla festa dei 100 giorni | Christian Donzello si schianta contro un' auto e muore | aveva 16 anni

Cinque adolescenti corrono in moto davanti ai compagni di scuola, durante la festa dei cento giorni di un liceo di Biassono. Una macchina vira all'improvviso e l'esibizione finisce in tragedia. ...... accusato di omicidio e lesioni colpose e favoreggiamento di immigrazione. Davanti al ... riflessione e preghiera sui campi di gioco e diitaliani, di tutte le discipline sportive", ...In Italia sinistra e destra spesso si rincorrono in questa. Ci sono dei morti sulle strade ... comunque 16 anni allo scafista in quanto favoreggiatore e provocatore di immigrazione. ...

Incidente Biassono, la gara clandestina delle moto finisce contro un'auto: muore il 16enne Christian Donzello Corriere Milano

BIiassono (Monza e Brianza), 13 marzo 2023- Non ce l’ha fatta. Il ragazzo di 16 anni vittima ieri di un incidente in motocicletta a Biassono è morto. La notizia è arrivata pochi minuti fa. Il giovane ...È accaduto lungo un rettilineo della zona industriale di Biassono, in provincia di Monza, dove probabilmente era in corso una sfida tra alcune 125. Due le moto finite contro un'auto comparsa all'impro ...