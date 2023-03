Galeno: «Porto-Inter sarà diversa, perché giochiamo in casa! Noi positivi» (Di lunedì 13 marzo 2023) Galeno è il giocatore del Porto delegato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Inter. L’attaccante ha presentato il match di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma alle 21 ora italiana. QUI il LIVE che prosegue con le parole di Sérgio Conceiçao. CONFERENZA Galeno – Questa la conferenza stampa di Wenderson Galeno alla vigilia di Porto-Inter. A Milano l’Inter non è sembrata così superiore, con cosa si presenta il Porto? Bisogna essere positivi e fare un grande lavoro, giocando con tranquillità. Ognuno deve fare il suo, la cosa più importante è rimanere concentrati per domani e fare in modo di passare il turno. Senti che questa è una delle partite più importanti della tua ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)è il giocatore deldelegato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’. L’attaccante ha presentato il match di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma alle 21 ora italiana. QUI il LIVE che prosegue con le parole di Sérgio Conceiçao. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Wendersonalla vigilia di. A Milano l’non è sembrata così superiore, con cosa si presenta il? Bisogna esseree fare un grande lavoro, giocando con tranquillità. Ognuno deve fare il suo, la cosa più importante è rimanere concentrati per domani e fare in modo di passare il turno. Senti che questa è una delle partite più importanti della tua ...

