G SKILL | annunciato il nuovo kit di memoria DDR5-8000 CL38

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 marzo 2023) L‘azienda G.hail nuovissimo kit dida 48 GB (24 GBx2) G.International Enterprise Co., Ltd. è un marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. Quest’oggi haun kit dia prestazioni estreme basato sulla più recente capacità dei moduli da 24 GB. Con specifiche-48-48 a 48 GB (24GBx2) nell’ambito della serie di punta Trident Z5 RGB. Stabilendo unstandard per le memorie overclockate estreme con moduli da 24 GB. Velocità diovercloccata estrema con ilkit ...