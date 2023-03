Fuss: "Contro il Napoli l'Eintracht non avrà Lindstrom, i tifosi tedechi saranno in città" (Di lunedì 13 marzo 2023) Carsten Fuss, giornalista tedesco di ZDF/DAZN, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli durante "Radio Goal", di seguito le sue parole: “L’Eintracht non avrà Lindstrom, è una perdita grave in vista del match Contro il Napoli. Le scelte di Glasner? Trapp in porta è davvero forte, è una sicurezza per tutta la squadra. Ci sarà la difesa a tre ma è da capire in quale posizione giocherà Kamada, se in attacco o a centrocampo. Ci sarà chiaramente Mario Gotze in mezzo al campo, Max a sinistra, Sow dovrebbe rientrare nella linea mediana dopo esser uscito malconcio Contro lo Stoccarda. Poi Santos Borré sarà l’attaccante su cui punterà Glasner, che in difesa potrebbe schierare Ndicka e Hasebe. Su Rode non c’è certezza sui 90 minuti, ma potrebbe ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) Carsten, giornalista tedesco di ZDF/DAZN, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kissdurante "Radio Goal", di seguito le sue parole: “L’non, è una perdita grave in vista del matchil. Le scelte di Glasner? Trapp in porta è davvero forte, è una sicurezza per tutta la squadra. Ci sarà la difesa a tre ma è da capire in quale posizione giocherà Kamada, se in attacco o a centrocampo. Ci sarà chiaramente Mario Gotze in mezzo al campo, Max a sinistra, Sow dovrebbe rientrare nella linea mediana dopo esser uscito malconciolo Stoccarda. Poi Santos Borré sarà l’attaccante su cui punterà Glasner, che in difesa potrebbe schierare Ndicka e Hasebe. Su Rode non c’è certezza sui 90 minuti, ma potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Fuss: 'L'Eintracht non avrà Lindstrom contro il Napoli, i tifosi tedeschi saranno lo stesso in città, il pr… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Fuss: 'L'Eintracht non avrà Lindstrom contro il Napoli, i tifosi tedeschi saranno lo stesso in città, il pr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Fuss: 'L'Eintracht non avrà Lindstrom contro il Napoli, i tifosi tedeschi saranno lo stesso in città, il pr… - napolimagazine : KISS KISS - Fuss: 'L'Eintracht non avrà Lindstrom contro il Napoli, i tifosi tedeschi saranno lo stesso in città, i… - apetrazzuolo : KISS KISS - Fuss: 'L'Eintracht non avrà Lindstrom contro il Napoli, i tifosi tedeschi saranno lo stesso in città, i… -